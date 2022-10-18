بالصور والفيديو - كنيسة مار أنطونيوس الكبير - جديدة المتن أول جدارية للرحمة الإلهية في لبنان

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أسدل الستار عن أول جدارية "رحمة إلهية" في لبنان في جديدة المتن، وجدارية مبتكرة للعذراء مريم، وجدارية مبتكرة للقديس انطونيوس الكبير شفيع الكنيسة، تتخطى مساحتها ١٣٠ م٢، بعد ٥ أشهر من العمل المتواصل.

وترأس القداس المونسنيور اغناطيوس الأسمر ممثلا المطران بولس عبدالساتر، في احتفال حضره النائبان ابراهيم كنعان والياس حنكش، قائمقام المتن مارلين حداد، رئيس بلدية الجديدة- السد انطوان جبارة وأهالي المنطقة.

مبروك لكنيسة مار أنطونيوس الكبير - جديدة المتن، أول جدارية للرحمة الإلهية في لبنان من تنفيذ الفنان التشكيلي الكنسي غسان محفوظ.