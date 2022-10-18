محافظ جبل لبنان استقبل السفير الباكستاني...وهذا ما تم بحثه في اللقاء!

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استقبل محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي في مكتبه في سرايا بعبدا، سفير باكستان في لبنان سلمان اطهر، وكان اللقاء مناسبة للبحث في محاور عدة من بينها العملية التنموية التي يشدد المحافظ على توفير المزيد من الفرص لدعم صمود اللبنانيين أمام الضغوط الاجتماعية الاقتصادية التي تواجههم.



وشرح المحافظ المكاوي للسفير أطهر سلم الأولويات الذي تعتمده المحافظة ان على الصعيد التنموي ام لجهة الاستجابة لدعم الأسر الأكثر تأثرا بالأزمات الحادة التي أثرت سلبا على حجم الاقتصاد الوطني.



واعرب المحافظ المكاوي عن أمله "في قيام تعاون وثيق مع سفارة باكستان ينعكس ايجابا على اللبنانيين ويؤكد عمق الصداقة بين الشعبين اللبناني والباكستاني".