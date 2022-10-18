عصابة سرقة في قبضة مخفر بعبدا

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بـلاغ جاء فيه: "بتاريخ 7-10-2022، توافرت معلومات لدى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام أشخاص مجهولين على سرقة سيارات في المنطقة وجوارها".



ولفت إلى أنّه، "على الفور ومن خلال المتابعة المكثّفة، تمكّنت دورية من هذا المخفر من توقيف كل من اللبنانيين: م. خ. ك. (مواليد عام 1985)، ن. م. (مواليد عام 1989)، م. ع. ك. (مواليد عام 1992)، ا. م. (مواليد عام 2011). وضُبطت/3/ سيارات من نوع: "تويوتا"، "كيا ريو" و"مرسيدس"، كانوا يعملون على سرقتها".



وأشار إلى أنّ، "باستماعهم، اعترفوا بما نُسب إليهم وبقيامهم سابقاً بسرقة /3/ مركبات آلية من نوع: "غولف"، "رينو رابيد" و"فان" من محلة الاشرفية، وبنقلها الى محافظة الشمال، بالاشتراك مع شخص آخر والعمل مستمرّ لتوقيفه".

ووفق البلاغ، "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".