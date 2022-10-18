كركي أصدر مذكرة تضمنت حزمة تعديلات جديدة للتعرفات الطبية داخل المستشفيات

A + A -

افادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه "استكمالا لمفاعيل قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1201 بتاريخ 8/9/2022 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 16/9/2022، والمبلغ الى المديرية العامة بتاريخ 21/9/2022 القاضي بتعديل التعرفات الطبية والاستشفائية داخل وخارج المستشفيات، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 693 بتاريخ 18/10/2022 قضى بموجبها تعديل تعرفات المعاينات وبعض الأعمال الطبية داخل المستشفيات لتصبح كالآتي:

جدول بالتعرفات

البيان APP Oxygène Respirator أتعاب الاطباء

(داخل المستشفى) أخصائي عام

التعرفات 750‚8 ل.ل 750‚3 ل.ل للساعة الواحدة 000‚125 ل.ل 000‚100 ل.ل 000‚70 ل.ل

هذا التعديل يضاف الى حزمة التعديلات التي تم اتخاذها في إطار هذا الموضوع كالمذكرة الإعلامية رقم 692 الصادرة بتاريخ 23/9/ 2022 القاضية بتعديل التعرفات لبعض الأعمال الطبية والاستشفائية في فرع ضمان المرض والأمومة خارج المستشفيات وال 155 قرارا المتعلق بتعديل التعرفات الخاصة بكل مستشفى متعاقد مع الصندوق في 7/10/2022، كذلك التي سوف يتم اتخاذها تباعا.

وعليه، دعا الدكتور كركي القيمين على المستشفيات الى مد يد العون وإبداء التجاوب المطلوب إزاء الالتزام الذي يبديه الصندوق وإدارته في دعم القطاع الصحي بشكل عام والاستشفائي بشكل خاص.

كما حذر كركي المستشفيات المتعاقدة مع الضمان من تقاضي أية فروقات مالية إضافية غير مبررة وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة تصل حد وقف السلفات المالية أو حتى فسخ العقود معها".

ومن جهة أخرى، أمل المدير العام من الدولة اللبنانية الإسراع في دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامة سيما موازنة العام 2022 وذلك تمكينا له من الاستمرار في تأدية خدماته الصحية والاجتماعية للمضمونين".