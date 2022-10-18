living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كركي أصدر مذكرة تضمنت حزمة تعديلات جديدة للتعرفات الطبية داخل المستشفيات

18
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
افادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه "استكمالا لمفاعيل قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1201 بتاريخ 8/9/2022 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 16/9/2022، والمبلغ الى المديرية العامة بتاريخ 21/9/2022 القاضي بتعديل التعرفات الطبية والاستشفائية داخل وخارج المستشفيات، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 693  بتاريخ 18/10/2022 قضى بموجبها تعديل تعرفات المعاينات وبعض الأعمال الطبية  داخل المستشفيات لتصبح كالآتي: 
جدول بالتعرفات 
البيان    APP    Oxygène    Respirator    أتعاب الاطباء
 (داخل المستشفى)  أخصائي    عام
التعرفات    750‚8 ل.ل    750‚3 ل.ل للساعة الواحدة    000‚125 ل.ل    000‚100 ل.ل    000‚70 ل.ل
 
هذا التعديل يضاف الى حزمة التعديلات التي تم اتخاذها في إطار هذا الموضوع كالمذكرة الإعلامية رقم 692 الصادرة بتاريخ 23/9/ 2022  القاضية بتعديل التعرفات لبعض الأعمال الطبية والاستشفائية في فرع ضمان المرض والأمومة خارج المستشفيات  وال 155 قرارا المتعلق بتعديل التعرفات الخاصة بكل مستشفى متعاقد مع الصندوق في 7/10/2022، كذلك التي سوف يتم اتخاذها تباعا.
 
وعليه، دعا الدكتور كركي القيمين على المستشفيات الى مد يد العون وإبداء التجاوب المطلوب إزاء الالتزام الذي يبديه الصندوق وإدارته في دعم القطاع الصحي بشكل عام والاستشفائي بشكل خاص.
 
كما حذر كركي المستشفيات المتعاقدة مع الضمان من تقاضي أية فروقات مالية إضافية غير مبررة وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة تصل حد وقف السلفات المالية أو حتى فسخ العقود معها".
 
ومن جهة أخرى، أمل المدير العام من الدولة اللبنانية الإسراع في دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامة سيما موازنة العام 2022 وذلك تمكينا له من الاستمرار في تأدية خدماته الصحية والاجتماعية للمضمونين".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout