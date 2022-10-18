بواسطة الكسر والخلع: يسرق المنازل والمحال التجارية في المتن..

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المنازل والمحال التجارية في محافظة جبل لبنان وبخاصة في مناطق المتن من قبل شخص مجهول الهوية، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي جهودها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية منفذ عمليات السرقة المذكورة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي أجرتها الشعبة، تمكّنت من تحديد هويته وتبيّن أنه من أصحاب السوابق بقضايا سرقة ومخدرات، ويدعى:

ب. أ. (من مواليد عام ١٩٩٨، لبناني) أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بتاریخ 10-10-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة برج حمود، نتج عنه توقيف المشتبه به.

بالتحقيق معه، اعترف أنه نفّذ أكثر من /10/ عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المنازل والمحال التجارية وذلك منذ حوالى /3/ أشهر، وأنه يقوم ببيع المسروقات داخل مخيّم صبرا وشاتيلا، كما اعترف بتعاطي المخدرات نوعَي هيرويين وريفوتريل.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.