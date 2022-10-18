شرف الدين يكشف عن أرقام جديدة حول عودة النازحين!

أما عن التباين بين لبنان والمنظمات الدولية حول العودة الطّوعية، قال شرف الدين إن لبنان غير معني ببروتوكول 1967 وله حق التعاطي مع الدولة السورية بدون تدخّل طرف آخر.

وعن الملفّ الحكومي وطرح إسم الوزير شرف الدين في إطار التعديلات المقترحة، سجّل شرف الدين اعتراضه على طرح تعديل التشكيلة الحكومية بتبديل وزيرين، معتبرًا أن هذا خطأً فادحًا وإهانة، مذكّرًا أنه سبق وأعلن انسحابه من الحكومة الحالية منذ شهر، رافضًا تكليف الرئيس نجيب ميقاتي للحكومة الجديدة.