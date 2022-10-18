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شرف الدين يكشف عن أرقام جديدة حول عودة النازحين!

18
OCTOBER
2022
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أشار وزير المهجّرين عصام شرف الدين إلى أن الدولة اللبنانية لم تتبنَّ الخطة التي اقترحتها الوزارة في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، قائلًا: "لو تبنّت الدولة هذا الطرح لكان تقدّم عشرة آلاف نازح بطلب العودة".

 وكشف شرف الدين في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" أن خطة العودة الطوعية ستستأنف قريبًا والقافلة الأولى ستنطلق في أواخر الأسبوع الحالي وتضمّ 483 عائلة و235 سيّارة إلى جانب عدد من الباصات، مرجّحًا المزيد من قوافل العائدين من النازحين الويين في الأيام المقبلة في ضوء التواصل الذي أجراه مع السلطات في سوريا لاستعادهم.
 
 أما عن التباين بين لبنان والمنظمات الدولية حول العودة الطّوعية، قال شرف الدين إن لبنان غير معني ببروتوكول 1967 وله حق التعاطي مع الدولة السورية بدون تدخّل طرف آخر.

وعن الملفّ الحكومي وطرح إسم الوزير شرف الدين في إطار التعديلات المقترحة، سجّل شرف الدين اعتراضه على طرح تعديل التشكيلة الحكومية بتبديل وزيرين، معتبرًا أن هذا خطأً فادحًا وإهانة، مذكّرًا أنه سبق وأعلن انسحابه من الحكومة الحالية منذ شهر، رافضًا تكليف الرئيس نجيب ميقاتي للحكومة الجديدة.

 
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