طقس متقلب وانخفاض في درجات الحرارة

A + A -

تؤثر كتل هوائية رطبة فوق شرق المتوسط على لبنان بطقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط امطار محلية غير شاملة وغدا مع انخفاض بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة :

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٣ و ٢٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٥ درجة.

٢- الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال لبعض الامطار المحلية بعد الظهر

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية متوسطة وتسوء محلياً جبلا

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

الاربعاء : قليل السحب والحرارة تنخفض تتراوح بين ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلا ١٠ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الخميس: متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪؜؜ امطار محلية والحرارة تنخفض تتراوح بين ٢١ و ٢٦ درجة ساحلا ١٢ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س