طقس متقلب وانخفاض في درجات الحرارة

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تؤثر كتل هوائية رطبة فوق شرق المتوسط على لبنان بطقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط امطار محلية غير شاملة وغدا مع انخفاض بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة :
الثلاثاء:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٣ و ٢٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٥ درجة.
٢- الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال لبعض الامطار المحلية بعد الظهر
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية متوسطة وتسوء محلياً جبلا
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
الاربعاء : قليل السحب والحرارة تنخفض تتراوح بين ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلا ١٠ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
الخميس: متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪ امطار محلية والحرارة تنخفض تتراوح بين ٢١ و ٢٦ درجة ساحلا ١٢ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س