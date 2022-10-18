الوزير باسيل: عدم تشكيل ميقاتي الحكومة عمل مجنون سيؤدي إلى فوضى دستورية

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قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لوكالة أسوشييتد برس في مقابلة في مكتبه: "سيكون عملاً مجنونًا" إذا لم يشكل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس عون.

وقال باسيل عن احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة عون للسلطة ، "لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة". وأضاف أن عدم تشكيل الحكومة سيؤدي إلى "فوضى دستورية".

واضاف: لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد. وقال "هذه حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية".

وعن اتفاق الترسيم قال باسيل: "على الرغم من أن هذا الاتفاق ليس عملية تطبيع مع إسرائيل ، إلا أنه يساعدنا ، كما تعلم ، على استعادة المزيد من الاستقرار في المنطقة حيث نحتاج إلى جذب المستثمرين".

مضيفا أن المعادلة التي أقيمت بقوة حزب الله هي التي ساعدت".

واعتبر باسيل "إنه عصر الغاز ولا ينبغي أن يكون لبنان خارجه" مضيفا أن الطلب على الغاز حول العالم الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أواخر شباط ساعد في إبرام الصفقة.

وقال باسيل "حصلنا بوضوح على ضمانات من الولايات المتحدة وكذلك من فرنسا وتوتال بأنه بمجرد الانتهاء من الترسيم ... ستبدأ توتال بصفتها مشغل البلوكات أنشطتها البترولية قبالة سواحل لبنان."