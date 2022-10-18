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غمره مار شربل بعاصفة دفء من أوراق السنديان التي لفّت رئتيه المصابتين بالكامل.. أعجوبة جديدة للقدّيس شربل!

18
OCTOBER
2022
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سجّلت زوايا دير عنايا اعجوبة جديدة للقديس شربل، تجدون تفاصيلها فيما يلي:

 السيّد فؤاد إيلي متري من مواليد ١٩٧٨ الأشرفيّة ومقيم في طبرجا وكما يخبر عن حالته الصحيّة المرفقة بالتقارير الطبيّة على لسان شقيقته :


"أنا الموقّعة أدناه الدكتورة رنا إيلي متري أفيد بأنّ أخي فؤاد قد أُدخل إلى مستشفى "ميموريال هيرمان" في هيوستون تكساس أميركا بسبب فيروس كورونا حيث عولج في الأسبوع الأول بعلاج الكورونا وقد أطلعه الأطباء على إصابة رئتيه إصابة بليغة بمعدّل مئة بالمئة فأدخل في الكوما بالتنفس الإصطناعي لمدّة شهر وقد أصيب بإلتهاب بالرئة وقد عولج بالمضادات البكتيريّة , وبعد صلاة مستمرّة من الأهل والأصحاب للقدّيس شربل وطلب شفاعته عند الرب يسوع كي يشفي فؤاد من مرضه وطلب أوراق السنديان من السيّدة نهاد الشامي وكنّا نتواصل معه عبر الهاتف ولمّا أخبرناه بأنّنا حصلنا على أوراق السنديان في نفس الوقت حصلت المعجزة بظهور مار شربل في غرفة فؤاد حيث غمره مار شربل بعاصفة دفء من اوراق السنديان التي لفّت رئتيه المصابتين بالكامل ومن تلك اللحظة شفي شفاء تاماً بدون أي ضرر عقلي أو نفسي أو جسدي كما كان قد توقّع الأطباء في هيوستن وخرج سليما من المستشفى بعد إمضائه فيها ستين يوماً.


وجئت من أميركا لزيارة مار شربل وشكرته وسجّلت الأعجوبة مرفقاً بالتقرير الطبي وذلك بتاريخ ١٠ تشرين الأوّل ٢٠٢٢ .

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