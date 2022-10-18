الوطن السورية: القيادة السورية تستقبل الأربعاء وفد فصائل فلسطينية ضمنه الجناح المقاوم في «حماس»

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الوطن السورية: علمت «الوطن» أن القيادة السورية ستستقبل غداً وفداً يضم فصائل المقاومة الفلسطينية، بينهم ممثلون عن حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، وتحديداً من الجناح المقاوم وليس الجناح الإخواني.

وجددت مصادر في دمشق التأكيد لـ«الوطن»، أن العلاقات في المرحلة الحالية بين دمشق و«حماس»، ستقتصر على عودة حماس كفصيل مقاوم حصراً، وضمن وفد يمثل كل الفصائل المقاومة، من دون أن يكون لها أي تمثيل في سورية.

وتفيد المعلومات، بأن وفد «حماس» الذي سيزور سورية سيترأسه مسؤول العلاقات العربية – العربية في الحركة خليل الحية.

وسبق لـ«الوطن» أن كشفت في العاشر من الشهر الجاري أن القيادة السورية ستستقبل خلال الأيام القليلة القادمة وفداً يضم فصائل المقاومة الفلسطينية، بينهم ممثلون عن حركة «حماس»، وتحديداً من الجناح المقاوم وليس الجناح الإخواني، وذلك بعد إصدارها مؤخراً بياناً أكدت فيه «تقديرها لسورية قيادة وشعباً، ولدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة»، وعزمها على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سورية.

ويأتي استقبال القيادة السورية لوفد فصائل المقاومة الفلسطينية وضمنه ممثلون عن حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، بعد جولة الحوارات الفلسطينية – الفلسطينية التي تمت في الجزائر وانتهت يوم الخميس الماضي وصدر عنها «إعلان الجزائر» للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية.