أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

وصف خبير استراتيجي الدور الذي تلعبه شركة غاز بروم في الحرب العالمية الثالثة بالدور الذي لعبته ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية باعتبار كل منهما الحصن الذي حمى روسيا وغيّرت عبره وجه الحرب، حيث كانت خطة الغرب إسقاط موسكو عبر انهيار الروبل بدل إسقاطها بانهيار الجيش.

كواليس

قال مرجع بارز إن إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية المهلة الدستورية يتوقف على تفاهم حركة أمل والتيار الوطني الحر بدعم حزب الله، كما يتوقف على افتراق حزبي القوات والاشتراكي وتوزّع الحلفاء بينهما، وإن إنجازه بعد نهاية المهلة يتوقف على تفاهم إيراني أميركي يجذب السعودية وفرنسا



نداء الوطن: خفايا

توقفت مراجع متابعة عند عدم جدوى الزيارات والتحركات التي يقوم بها وزير الطاقة وليد فياض وآخرها إلى القاهرة، حيث تم «التأكيد على التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز»، وتساءلت عن الجديد في هذا الموضوع.



اللواء: أسرار

همس

ما تزال عاصمتان معنيَّتان باتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء والغاز تنتظران تحويل وعود عدم التعرُّض لعقوبات قيصر، من دون ترجمة على الرغم من مرور سنة على هذه الوعود!



غمز

تتعرض الفواكه والخضار اللبنانية للتصدير الى بعض دول المنطقة، الأمر الذي جعل أسعارها تخرج عن السيطرة من دون حسيب أو رقيب..



لغز

تساءل مراقب إقتصادي عن دور مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، وعن السبب لامتناعه عن استخدام صلاحياته القانونية في تعطيل أي قرار أو تعميم للحاكم، الذي يتعرض لانتقادات لا تتوقف من قبل تيار موالٍ؟