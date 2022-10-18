الديار: الضغوطات قد تنتج حكومة...

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بعض ما جاء في مقال فادي عيد في الديار:

... إن الحكومة قد تبصر النور قبيل مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأيام معدودة، وذلك لدواعٍ وظروف دستورية.

من هنا، توضح مصادر متابعة، أن الحكومة التي ستُشكّل قبل نهاية العهد ستكون بمثابة إدارة حكومية دستورية لفتح الطريق أمام الإستحقاق الرئاسي، باعتبار أنه لا يمكنها اجتراح المعجزات أو القيام بخطوات كبيرة في ظلّ الشغور الرئاسي وقبيل انتخاب الرئيس...

ولكن نظراً لدقة الوضع الداخلي وحالة الإنقسام السياسي والشعبوية الطائفية، فإن هذه الحكومة بات لا مفرّ منها وإن شُكّلت قبيل ساعات من مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قصر بعبدا....



لذلك، فإن الأسبوع الحالي سيكون مفصلياً على صعيد الحكومة، حيث تجري الإتصالات بعيداً عن الأضواء وعلى أعلى المستويات، لأن البعض يعتقد أيضاً أن تشكيل الحكومة من شأنه تنفيس الإحتقان وفتح الطريق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية...