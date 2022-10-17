شايفك حزينة... ليش.. (جان بو جدعون)

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كتب الممثل جان بو جدعون في حسابه عبر فيسبوك:
_شايفك حزينة ...ليش..
_صرلي ست سنين حاملي قلب طفل، حاملي الكرامة ، والٱدمية ،والوطنية...حاملي جبل ..تعبت .
_بفهم منك إنك تعبتي من هودي لأنهن صح..!؟
_لا..لأنهن ما حدا عرف قدّيش كنت حاسسي فيهن وما كانوا يخبرو حدا ..قدّيش كانوا يبكوا بالليل من دون ما يشوفهن حدا ..
_هودي ما بيبكوا.. هيك منعرف ..,
_مبلا كانوا يبكوا بس يوقفوا يشوفوا بيروت معتمي ..ما فيها ضو..بس يسمعوا إنو الإيدين يلّي سلّمت عليهن بالنهار عم تركبلهن المحاشي بالليل وعم تغدر فيهن ..يبكوا ع شعب ما بيعرف الحقيقة غير بالإعلام المزيّف ..والمنباع واللي هوي موجّه من الخارج ..
_بفهم منك إنو هالشخص اللي قعد عليكي ست سنين ..ما بتشبهيه بحدا ..
_حملت كتير رجال للوطن من الإستقلال ..بس أغلبيتهن ما حزنت عليهن..لأنن ما حسيت فيهن ..واللي كنت ناطرتهن ما وصلوا ليقعدو بحضني ..
_مش لازم تزعلي الكل عم بيقول خيي ..بكرا بينتعش البلد بس يفل من حضنك هالشخص ..لأنّو ما بيستاهلك ..
_مظبوط ما بيستاهلني ..بتعرف ليش ..لأنو أنا معودي إحضن بعض الأشخاص الصغار ..والبيّاعين وهالشخص طلع كبير عليي ...تعبت..
_لازم تقولي خي بكرا بينزل الدولار وبينتعش البلد وبيبينلك إنو ما إرتحتي الإ هلق ..
_شايفتك متل هالموجة الراكبة بهالإيام ..بتعرف ليش عم بتقلي هيك ..
_ليش؟؟
_لأنك معود تشوف هالشخص اللي بحضني بدلتو مش إلو شارينلو ياها من برا ..الوحيد هالٱدمي اللي حضنتو بدلتو كانت بلدية شغل خيّاط بالحدث ..
_أيا خياًط أيا بلوط ..ما نص يللي بيعرفوه بيقولو ما بيلبس غير لبس فارسي ..
_لبس فارسي..ما هو لبنان كامشينو الغرب ..يللي شلحوهن ارضن للهنود وعملوهن برابرة وبيجوا بيتصوروا معو وانا حافظتلهن وجوههن ..
_معليش زيدي ع أرشيفك إنو بٱخر هالست سنين هالآدمي هالفارسي مضيلك ع إتفاق ليقدر لبنان يسحب بترولو وكوني اكيدة الأصلو ٱدمي ما بيبيعك ولا بيبيع شعبو ..بعتقد مش وحدك رح تضلك تتذكريه يا كرسي ... من أصغر برغي بالحيط لأكبر شتلة بالجنينة..