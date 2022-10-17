شايفك حزينة... ليش.. (جان بو جدعون)

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كتب الممثل جان بو جدعون في حسابه عبر فيسبوك:

_شايفك حزينة ...ليش..

_صرلي ست سنين حاملي قلب طفل، حاملي الكرامة ، والٱدمية ،والوطنية...حاملي جبل ..تعبت .

_بفهم منك إنك تعبتي من هودي لأنهن صح..!؟

_لا..لأنهن ما حدا عرف قدّيش كنت حاسسي فيهن وما كانوا يخبرو حدا ..قدّيش كانوا يبكوا بالليل من دون ما يشوفهن حدا ..

_هودي ما بيبكوا.. هيك منعرف ..,

_مبلا كانوا يبكوا بس يوقفوا يشوفوا بيروت معتمي ..ما فيها ضو..بس يسمعوا إنو الإيدين يلّي سلّمت عليهن بالنهار عم تركبلهن المحاشي بالليل وعم تغدر فيهن ..يبكوا ع شعب ما بيعرف الحقيقة غير بالإعلام المزيّف ..والمنباع واللي هوي موجّه من الخارج ..

_بفهم منك إنو هالشخص اللي قعد عليكي ست سنين ..ما بتشبهيه بحدا ..

_حملت كتير رجال للوطن من الإستقلال ..بس أغلبيتهن ما حزنت عليهن..لأنن ما حسيت فيهن ..واللي كنت ناطرتهن ما وصلوا ليقعدو بحضني ..

_مش لازم تزعلي الكل عم بيقول خيي ..بكرا بينتعش البلد بس يفل من حضنك هالشخص ..لأنّو ما بيستاهلك ..

_مظبوط ما بيستاهلني ..بتعرف ليش ..لأنو أنا معودي إحضن بعض الأشخاص الصغار ..والبيّاعين وهالشخص طلع كبير عليي ...تعبت..

_لازم تقولي خي بكرا بينزل الدولار وبينتعش البلد وبيبينلك إنو ما إرتحتي الإ هلق ..

_شايفتك متل هالموجة الراكبة بهالإيام ..بتعرف ليش عم بتقلي هيك ..

_ليش؟؟

_لأنك معود تشوف هالشخص اللي بحضني بدلتو مش إلو شارينلو ياها من برا ..الوحيد هالٱدمي اللي حضنتو بدلتو كانت بلدية شغل خيّاط بالحدث ..

_أيا خياًط أيا بلوط ..ما نص يللي بيعرفوه بيقولو ما بيلبس غير لبس فارسي ..

_لبس فارسي..ما هو لبنان كامشينو الغرب ..يللي شلحوهن ارضن للهنود وعملوهن برابرة وبيجوا بيتصوروا معو وانا حافظتلهن وجوههن ..

_معليش زيدي ع أرشيفك إنو بٱخر هالست سنين هالآدمي هالفارسي مضيلك ع إتفاق ليقدر لبنان يسحب بترولو وكوني اكيدة الأصلو ٱدمي ما بيبيعك ولا بيبيع شعبو ..بعتقد مش وحدك رح تضلك تتذكريه يا كرسي ... من أصغر برغي بالحيط لأكبر شتلة بالجنينة..