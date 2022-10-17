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بعد انجازه ملف الترسيم واعلانه انتهاء مهامه بعد تسليمه الصيغة النهائية التي تسلمها من الوسيط الاميركي اموس هوكستين للرؤساء الثلاثة واعلان رئيس الجمهورية موقف لبنان الرسمي الموافق على صيغة اتفاق الترسيم، غادر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الى دبي حيث نشر مساء الاثنين صورة عبر تويتر خلال غداء عمل مع صديقه الوزير الاماراتي محمد القرقاوي تم خلاله نقاش في التطورات الاخيرة التي حصلت وانعكاسها الايجابي على لبنان.

وتخلل الغداء ، كما قال بوصعب في تغريدته : عودة بالذاكرة لمراحل قصة نجاح دبي والامارات والتي عملنا سويا خلالها فتعلمنا من ملهم الاجيال وقدوتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ان لا مكانة للملل او اليأس عند العمل لخدمة الوطن.

يذكر ان بوصعب الذي كان عمل لفترة طويلة في دبي ، مثقلا خبرته من التجربة الاماراتية وذكاء قيادتها الحكيمة ، كان يحرص في كل مناسبة منذ بداية عمله بالشان العام في لبنان على استذكار نجاحات دبي وقائدها الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الذي استلهم منه الكثير في ميدان العمل بالشأن العام ونقل تجربته التي اثّرت به في دبي الى لبنان ، والتي كانت بغالبية الاحيان وراء اصراره وعزمه على المضي بالملفات التي استلمها حتى النهاية دون تعب او ملل او كلل فكان النجاح حليفه بالانحاز التاريخي ااذي قاد مفاوضاته الشاقة مع الوسيط الاميركي اموس هوكستين.