إليكم أيام عمل هيئة ادارة السير والآليات والمركبات لهذا الاسبوع

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أعلنت "هيئة ادارة السير و الاليات والمركبات "، في بيان عن استقبال كافة معاملات التسجيل لدى كافة اقسام و فروع مصلحة تسجيل السيارات نهاري الثلاثاء و الاربعاء من هذا الاسبوع ، علما ان رخص السير سوف تسلّم بمواعيد لاحقة لدى تأمينها على ان يتم جدولة هذه المواعيد في حينه" .

أضاف البيان :اما بالنسبة لمعاملات السوق، فسوف تستقبل الهيئة وتنجز كافة معاملات السوق نهاري الثلاثاء والاربعاء من هذا الاسبوع ايضاً على ان تجري الامتحانات المقررة في هذين اليومين، اما بالنسبة للكشف الميكانيكي ، فإن الهيئة تفتح ابوابها في الدكوانة نهاري الخميس و الجمعة من هذا الاسبوع لإنجاز معاملات الكشف على كافة الآليات".