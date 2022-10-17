ياسين: نتوقع أن ترتفع الاستثمارات!

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وزير البيئة شارك في ورشة عمل حول معالجة البطاريات المستعملة وتوقع ارتفاعها مع تنامي الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية



شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين اليوم في ورشة عمل تقنية وقانونية إنعقدت في فندق Key، حول تنظيم ومعالجة البطاريات المستعملة والنفايات الالكترونية ضمن مشروع يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه معهد التعاون الجامعي، وهي مؤسسة غير حكومية إيطالية، بالتعاون مع "اركانسيال".



ولفت الوزير ياسين إلى أن "المشروع يكمل عمل الوزارة وشركائها في هذا السياق خصوصاً مع توقع الارتفاع الكبير في كمية مخلفات البطاريات في الأعوام المقبلة مع تنامي استخدام الطاقة الشمسية وكذلك المركبات والسيارات الكهربائية".



وأوضح "أننا نعمل الآن على تنظيم ادارة ومعالجة البطاريات المستعملة عبر تطوير المراسيم والقرارات التطبيقية المتعلقة بأصول إدارة النفايات الخطرة، لتنظيم نقل وتخزين هذه المخلفات ومعالجتها وإعادة تدويرها"، مضيفاً "نتوقع عبر تنظيم هذا القطاع ان ترتفع الاستثمارات فيه وان ينمو بشكل مهم ليخلق فرص عمل متعددة ضمن مبادىء الاقتصاد الدائري، وفي الوقت عينه نؤمن حماية البيئة والصحة العامة من النفايات الخطرة".