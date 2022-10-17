إرتفاع دولار Sayrafa اليوم!

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صدر عن مصرف لبنان، بيان جاء فيه, "بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم 60,000,000$ ستون مليون دولار أميركي بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".



وأضاف، "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".



وبلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" يوم الجمعة الفائت /48,000,000/$ ثمانية وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 29800 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.