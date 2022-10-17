البطل الذي حارب النار بيدٍ مجرّدة خطفته حادثة اليمة.. الشاب ايلي: "بكّير كتير"!

A + A -

استيقظت حراجل يوم الاحد على خبر كارثي نزل كالصاعقة على اهل البلدة. قافلة الشباب تسير بسرعة بحيث لا الدموع قادرة على اللحاق بها ولا القلوب قادرة على اشباع نبضاتها من حب الاقرباء.



فالموت الغدار سرق شابا لم يكن على الارض سوى رسول محبة. مندفع للخدمة. ابن مؤسسة الدفاع المدني الذي من خلالها انقذ مئات الارواح ولم يكن قادرا على انقاذ نفسه من حادثة مؤسفة. ففي معلومات لمنصة "جديدنا " تعرض ايلي زغيب لحادثة في عمله حيث انفجرت به قارورة ضغط لقصاصات ورق Confetti وادت الى اصابته بجروح بليغة منذ السبت وفارق الحياة ظهر الأمس في مستشفى مار يوسف الدورة.