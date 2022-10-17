راعي أبرشية فرنسا للموارنة ترأس قداس تأسيس رعية مار بطرس وبولس في كنيسة سان إتيان في رين

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ترأس راعي أبرشية فرنسا للموارنة المطران مارون ناصرالجميل، قداس تأسيس رعية مار بطرس وبولس في كنيسة سان إتيان في "رين"، على مقربة من ساحة "ليس"، بحضور أسقف "رين" المطران بيار دورنيلاس.

وأوضح كاهن رعيّة الكاتدرائيّة الأب إروين دولاي أن "قداسا باللغة العربية لمسيحيي الشرق سيقام مساء كلّ يوم أحد في هذه الكنيسة".

من جهته، توجه الجميل إلى المؤمنين بالقول: "اليوم، مع الأسقف دورنيلاس، ننشئ الرعية الحادية عشرة في فرنسا، وهي رعيّة القديسين بطرس وبولس . وهكذا ستكون لديكم حظوة أن تصلوا بلغتكم الأم، فاللغة العربيّة ليست لنا وحدنا نحن الموارنة مسيحيي الشرق، الذين نصلي ونتحدث بالعربيّة، إنها لغةٌ إرسالية، واختارنا الرب لنحافظ عليها لأنها تشكل انفتاحا على غير شعوب تريد التعرف على المسيح من خلالنا".

أما دورنيلاس فقال: "يسعدنا أن نستقبلكم في هذه الرعية، التي ستكون رعيتكم. سنغتني بكم وأنتم تحملون إلينا صلاتكم، ليتورجيتكم، طريقة عيشكم، ثقافتكم وروحانيتكم. تأثري واضح مع ترحيبي بكم، إذعندما نستقبل أخا، يكون الترحيب أفضل حالا حين ينتمي هذا الأخ إلى شعب عانى من المحن ويتألم".