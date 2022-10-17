living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

راعي أبرشية فرنسا للموارنة ترأس قداس تأسيس رعية مار بطرس وبولس في كنيسة سان إتيان في رين

17
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ترأس راعي أبرشية فرنسا للموارنة المطران مارون ناصرالجميل، قداس تأسيس رعية مار بطرس وبولس في كنيسة سان إتيان في "رين"، على مقربة من ساحة "ليس"، بحضور أسقف "رين" المطران بيار دورنيلاس.

وأوضح كاهن رعيّة الكاتدرائيّة الأب إروين دولاي أن "قداسا باللغة العربية لمسيحيي الشرق سيقام مساء كلّ يوم أحد في هذه الكنيسة".

من جهته، توجه الجميل إلى المؤمنين بالقول: "اليوم، مع الأسقف دورنيلاس، ننشئ الرعية الحادية عشرة في فرنسا، وهي رعيّة القديسين بطرس وبولس . وهكذا ستكون لديكم حظوة أن تصلوا بلغتكم الأم، فاللغة العربيّة ليست لنا وحدنا نحن الموارنة مسيحيي الشرق، الذين نصلي ونتحدث بالعربيّة، إنها لغةٌ إرسالية، واختارنا الرب لنحافظ عليها لأنها تشكل انفتاحا على غير شعوب تريد التعرف على المسيح من خلالنا".

أما دورنيلاس فقال: "يسعدنا أن نستقبلكم في هذه الرعية، التي ستكون رعيتكم. سنغتني بكم وأنتم تحملون إلينا صلاتكم، ليتورجيتكم، طريقة عيشكم، ثقافتكم وروحانيتكم. تأثري واضح مع ترحيبي بكم، إذعندما نستقبل أخا، يكون الترحيب أفضل حالا حين ينتمي هذا الأخ إلى شعب عانى من المحن ويتألم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout