living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الصحة يعلن عن المنصة الموحدة لمواجهة الكوليرا: تؤمن النقل السريع للمعلومات لتنظيم الإستجابة في الوقت الصحيح

17
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض عن المنصة الموحدة التي سيتم اعتمادها على مستوى وطني لجمع جهود مراكز الرعاية الصحية الأولية والجمعيات الأهلية والمنظمات الأممية التي تعمل على مواجهة وباء الكوليرا، كما مجمل المعلومات عن الوباء، وذلك بالتنسيق مع غرفة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية والصليب الأحمر.

جاء ذلك في لقاء موسع في وزارة الصحة العامة جمع فيه الأبيض زهاء مئة من ممثلي مراكز الرعاية والجمعيات والمنظمات، وأبلغهم "ضرورة تحديد مندوب عن كل منها ليكون صلة الوصل مع وزارة الصحة العامة بما يضمن عدم حصول ازدواجية في الأعمال التي يتم تنفيذها، فيصار إلى توزيع المهام على كل المناطق بما يضمن المواكبة الصحية لكل الذين يحتاجون إلى ذلك ويحد من التأثيرات السلبية لمحدودية الموارد التي يعاني منها لبنان".

ولفت وزير الصحة إلى أن "الجولات الميدانية التي قام بها في الأيام الأخيرة لرصد واقع انتشار الكوليرا في لبنان، أظهرت ضرورة دق ناقوس الخطر نظرًا لاهتراء البنى التحتية الذي يشكل عائقًا أساسيًا أمام تحدي احتواء المرض"، موضحا أنه "بالمقارنة مع الدول الأخرى التي تشهد انتشارًا للكوليرا، يتبين أن برودة الطقس تشكل بدورها عاملا إضافيًا يسهم في انتشار الوباء".

وأكد أن "المرحلة المقبلة تتطلب عملا مشتركًا يقوم على تنسيق الجهود وتوحيدها". وقال: "الإدارة الجيدة لمواجهة الوباء تتطلب النقل السريع والسلس والدقيق للمعلومات لتحقيق الإستجابة المطلوبة والمنظمة في الوقت والزمان الصحيحين، وهذا ما تهدف إليه المنصة التي نحن بصددها".

أضاف: "من المهم أن نجدف جميعًا في الاتجاه نفسه لنتمكن من إيصال القارب إلى بر الأمان".

وشدد على "ضرورة تحفيز الوقاية بحيث يتم التركيز على أن الوباء لا ينتقل فقط بالعدوى من شخص إلى آخر، بل ينتقل بطرق متعددة أبرزها المياه والطعام الملوثان بالفيروس".

وإذ أكد على دور السلطات المحلية في مواكبة الجهود الصحية، لفت إلى أن "مواجهة وباء الكوليرا تشكل كذلك فرصة لبرنامج الرعاية الصحية الأولية لتكون مراكزه خط الدفاع الأول على غرار الدور الذي قامت به المستشفيات الحكومية خلال مواجهة وباء كورونا".

المنصة

ومن المقرر أن تتضمن المنصة المذكورة جزءا أول يعرض خلاصة المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، إضافة إلى خريطة واضحة عن توزع الحالات في المناطق اللبنانية، وجزءا ثانيا يتعلق بالجهود التي يتم بذلها لمواجهة الوباء ومواكبة الحالات المصابة في شكل يحدد الجهة التي تقوم بالأعمال وماهية هذه الأعمال. وتنطلق هذه المنصة من تجربتي توحيد الجهود خلال مكافحة وباء كورونا، وعقب تفجير مرفأ بيروت.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout