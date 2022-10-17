الحاج حسن اختتم نشاط السفينة البحثية لتنفيذ دراسة مسح المخزون السمكي في مرفأ بيروت

A + A -

زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، مرفأ بيروت، في إطار تعزيز وتطوير الثروة السمكية في لبنان، وذلك من أجل اختتام نشاط الجولة الثانية لأعمال السفينة البحثية لتنفيذ دراسة مسح المخزون السمكي في المياه اللبنانية، وذلك بالتعاون والدعم من الهيئة العامة لمصايد الاسماك في البحر المتوسط GFCM تحت اشراف دائرة الصيد المائي والبري في وزارة الزراعة بإدارة وتنسيق اعمال هذا المسح بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية ممثلا بالمديرة تمارا الزين ومكتب منظمة “الفاو” في لبنان وحضور ممثل عن سفيرة الفاو في لبنان.

وكشف الحاج حسن خلال اجتماع على الباخرة في حضور الطاقم الفني و المعنيين في معهد البحوث ودائرة الثروة السمكية في وزارة الزراعة، أنه “سيتم الاعلان قريبا عن النتائج التي توصلت لها السفينة البحثية مما سينعكس بالايجاب على مستقبل الثروة السمكية في لبنان، وسيجعل الوزارة تعتمد على هذه النتائج من أجل توجيه الصيادين والمربين، وبالتالي سنشهد نهضة تطويرية للقطاع في لبنان تعتمد على حقائق علمية وأرقام دقيقة”.