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الأمن العام يكشف مصير 'مركب هجرة' انطلق من لبنان وعلى متنه مئات الركاب !

17
OCTOBER
2022
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"صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان الآتي:

على اثر قيام خفر السواحل في الجمهورية التركية بتاريخ 22/9/2022 بجلب سفينة الى شواطئ انطاليا، كانت قد أُبْحِرت من شمال لبنان وعلى متنها ثلاثمئة واثنان وخمسون مهاجرا غير شرعي من بينهم مئة ومهاجر لبناني، كلّف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الجهاز المختص في المديرية بإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية في الجمهورية التركية ومع سفير لبنان غسان المعلم، وذلك لمتابعة اوضاع اللبنانيين الموجودين في مركز انطاليا، والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تسريع الاجراءات الآيلة لتأمين عودتهم الى وطنهم، وكذلك معالجة ملف المهاجرين غير اللبنانيين الذين كانوا ايضا على متن السفينة.
وفي هذا الاطار، توجهت المديرية العامة للامن العام بالشكر الى السلطات التركية على الجهود التي تبذلها لجهة الاسعافات الصحية التي قدمتها لمن كان بحاجة اليها، وتوفير الغذاء والملابس لهم وبطاقات الهاتف العمومي للتواصل مع اهلهم.

واثنت على ما يقوم به السفير المعلم، بتوجيهات من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، لناحية التنسيق الدائم والمتواصل يوميا مع المديرية لانهاء هذا الملف بالسرعة الممكنة.

وستتولى المديرية وضع الرأي العام تباعا بمستجدات هذه القضية. "

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