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الان عون للـ ـtayyar.org: لا يمكن انتاج رئيس الا بتقاطع يتخطى اصطفافات المجلس التقليدية

17
OCTOBER
2022
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بعد مشاركته في اللقائين اليوم لتكتل لبنان القوي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، أكد النائب الان عون للـtayyar.org أهمية التلاقي بين مختلف الافرقاء وتكثيف الحوار من أجل بلورة تشخيص مشترك لكيفية اتمام استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وشدد عون على أنه لا يمكن انجاز هذا الاستحقاق من خلال البقاء في حالة انتظارية لن تغيّر بالمواقف، داعياً الى خلق دينامية نقاش تفصيلية لتكوين قناعات وتأمين ضمانات للافرقاء لانضاج خيار تتفق عليه كل الكتل.
واعتبر عون عبر موقعنا أن هذه اللقاءات التي يقوم بها التكتل إنما هي مناسبة لاعادة فتح قنوات الحوار حتى مع الافرقاء الذين كنّا في حال تباعد أو خلاف معهم لانه لا يمكن انجاز الاستحقاق الدستوري العتيد الا من خلال تعاون كل الكتل خصوصاً الا أحد يملك الاكثرية
وختم:"لا يمكن انتاج رئيس الا بتقاطع يتخطى اصطفافات المجلس التقليدية".

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