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قيادتا أمل وحزب الله يتقدمان بخالص آيات العزاء والمواساة من أهالي بلدة مشغرة للضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء الاحداث المؤلمة

17
OCTOBER
2022
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صدر عن قيادتي حركة أمل وحزب الله البيان التالي:
يتقدم حزب الله وحركة أمل بخالص آيات العزاء والمواساة من أهلنا في البقاع الغربي عموماً وبلدة مشغرة خصوصاً للضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء الاحداث المؤلمة التي حصلت مؤخراً.
ويُعبّر الطرفان عن عميق الالم والحزن للخسارة الجسيمة التي تكبدناها جميعاً لأنها تمثل خسارة للمنطقة ولجميع عائلاتها وقواها.

ويهيب الطرفان بأهلنا الشرفاء من عائلتي شرف والعمّار تغليب روح المصالحة والصفح, وتحكيم القيم السامية التي طالما إلتزموا بها, ويدعوهما إلى العمل على تطويق آثار وذيول الفتنة والترفع عن كل ما يمكن أن يضعف وحدة الصف ويفتح المجال أمام الاعداء المتربصين الهادفين إلى تمزيق نسيجنا الإجتماعي.
كما يشدد الطرفان على الإحتكام الكامل إلى دور الأجهزة الامنية والقضاء المختص في معالجة نتائج ما حصل ودعم كل الخطوات الآيلة إلى حقن الدماء وإحقاق الحق والعدالة.
يُعبّر الطرفان عن دعمهما الكامل للتحرك المنوي القيام به من فعاليات المنطقة برعاية مشكورة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للتواصل مع العائلات بما يضمن إنهاء ذيول الحادثة الأليمة.

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