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درغام: التيار والقوات يمثلان الشرعية المسيحية والترسيم إنجاز لكل اللبنانيين

17
OCTOBER
2022
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أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، أن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يمثلان الشرعية المسيحية ولا يمكن تجاوزهما بموضوع إنتخاب رئيس جمهورية وموقف القوات المستجد بعدم المضي برئيس تحدي موقف مهم، والحوار مطلوب.
وأضاف في حديث لقناة "الجديد": سنستكمل هذا الأسبوع جولتنا لشرح ورقة "التيار" لتتبلور الصورة إما بترشيح شخص من التكتل ويكون لديه الشرعية المطلوبة أو تبني ترشيح شخص من خارج التكتل، دورنا سنلعبه كما يجب".
وتابع: الورقة البيضاء موقف لحين التفاهم مع باقي الكتل، والمجلس النيابي مؤلف من كتل ولا أحد يملك بمفرده حق الفيتو، وهذا الأمر بات واضحا للجميع، ولفت الى أن المطلوب العقلنة في الحوار ولا أحد يمكنه إزالة سلاح حزب الله بالقوة، وقد أظهر الحزب إحترام الجميع والمقاومة كانت عامل قوة وتمكنت من فرض معادلة مهمة ما أدى الى خلال إنجاز ملف الترسيم".
وشدد درغام على "أن إقرار الترسيم إنجاز لكل اللبنانيين، وكان هناك إصرار من قبل فخامة الرئيس ميشال عون بالوصول الى هذا الانجاز ولولا جهود الياس بو صعب والحنكة التي أظهرها لكان التفاوض توقف، خصوصا مع الأفخاخ التي وضعت".

وختم: "ان التيار الوطني الحر ووزرائه قدموا الخطط منذ العام 2010 وعندما دخلوا وزارة الطاقة لم يكن يوجد أي عمل أو ورقة عن النفط".

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