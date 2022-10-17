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رئيس الجمهورية عرض مع السفير البخاري العلاقات اللبنانية-السعودية والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان

17
OCTOBER
2022
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السفير السعودي جدد حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف
 
الرئيس عون استقبل النائب السابق سيزار المعلوف ووزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم
 
 
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري العلاقات اللبنانية-السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والانساني . وتطرق البحث الى الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة . وجدد السفير البخاري التأكيد على حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة اساسية حمت لبنان وامّنت الاستقرار فيه ، كما اكد على اهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها . ولفت السفير البخاري الى ان الرئيس عون اكد على حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين .
 
 
النائب السابق سيزار المعلوف
الى ذلك استقبل الرئيس عون النائب السابق سيزار المعلوف الذي هنأه على الموافقة على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد. وأوضح النائب السابق المعلوف ان الرئيس عون حرص في بداية عهده على اقرار المراسيم التنظيمية الخاصة لاطلاق عملية الاستكشاف والانتاج وتحديد البلوكات، واستطاع قبل نهاية عهده بأيام انهاء الترسيم لينطلق بعد ذلك التنقيب عن النفط والغاز تمهيداً لاستخراجهما من الحقول النفطية اللبنانية.
 
الوزيرة السابقة ماري كلود نجم
وفي قصر بعبدا، وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم التي عرضت مع الرئيس عون الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة.
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