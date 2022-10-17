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تساقط الأمطار مستمر فمتى يستقر حال الطقس؟

17
OCTOBER
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئياً مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحياناً شمال البلاد وجنوبه، اعتباراً من الظهر.
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
– الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوّي المتمركز فوق قبرص والذي يؤدي الى طقس متقلّب وممطر أحياناً حتى فجر يوم الأربعاء حيث يستقر تدريجياً.
 
معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة.
 
– الطقس المتوقع في لبنان: 
 
الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم وتنشط الرياح أحياناً جنوب البلاد، وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحياناً في المناطق الشمالية ومصحوبة ببرق ورعد، كما يتوقع تساقط حبات البرد خلال الفترة المسائية.
 
الثلاثاء: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحياناً شمال البلاد وجنوبه، اعتباراً من الظهر.
 
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.
 
الخميس: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد خلال الليل.
 
– الحرارة على الساحل 21 الى 28 درجة، فوق الجبال من 12 الى 19 درجة، في الداخل 11 الى 27 درجة.
 
– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً بخاصة جنوب البلاد حيث تتراوح سرعتها بين 15 و40 كم/س؟
 
– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
 
– الرطوبة النسبية على الساحل:
 
بين 60 و80 في المئة.
 
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:  26.
 
– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
 
– ساعة شروق الشمس:  6,44
 
– ساعة غروب الشمس: 18,02.
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