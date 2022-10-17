أبي رميا لثوار 17 تشرين: يبقى الحوار الواقعي هو الخلاص

A + A -

غرد النائب سيمون ابي رميا :

"الى ثوار ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ :

اشارككم توصيف الواقع المرير وارادة مكافحة الفساد المستشري والنقمة على السياسات المالية والاقتصادية والقرف من نظام المحاصصة وتقاسم جبنة السلطة…

اختلف معكم على عبارة "كلّن يعني كلّن".

عبارة براءة ذمة للفاسدين المتمرّسين واتهام جائر بحق الاوادم.

‏قواسم مشتركة تجمعنا وبعض الامور تباعدنا.

على الوسط السياسي تنقية صفوفه من الفاسدين والمرتهنين وعليكم تنقية صفوفكم من المتلوّنين والمرتزقة الذين عبثوا بالحراك في بعده العفوي في بداياته.

ويبقى الحوار الواقعي هو الخلاص من خلال وحدة مواقفنا لتحقيق اهدافنا القيمية المشتركة ."