living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أفراد عصابة "سرقة" في قبضة "قوى الأمن!"

17
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عــن المديريّـة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة, بيان جاء فيه: "بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول نشاط عصابة سرقة سيارات ضمن محافظة جبل لبنان، وتقوم بتفكيكها داخل كاراج في محلة البساتين وببيعها قطع كسر".

وأضاف, "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم".

وتابع, "بنتيجة المتابعة، تمكّنت من تحديد مكان الكاراج الذي تتم فيه عمليات فرط السيارات، وهوية أفراد العصابة، ومن بينهم كل من اللبنانيين: أ. م. (من مواليد عام 1987), أ. ب. م. (من مواليد عام 1972), ه. ب. م. (من مواليد عام 2002), و م. ب. م. (من مواليد عام 2006), أعطيت الأوامر لتوقيفهم بما أمكن من السرعة.

واستكمل, "بتاريخي 8 و10-10-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة طريق الجديدة، نتج عنه توقيف الأول. كما جرى مداهمة الكاراج في محلة البساتين، وتم توقيف باقي أفراد العصابة بداخله. وبتفتيشه، عُثِرَ على لوحات ومستندات عائدة لسيارات مسروقة، قطع سيارات، دراجة آلية، كما ضُبِطَ فان نوع "تويوتا" لون أحمر، تبيّن أنه مسروق فجر تاریخ 7-10-2022 من محلة الجديدة".


وبالتحقيق معهم، "اعترف الأول بإقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على تنفيذ أكثر من /20/ عملية سرقة سيارات نوع "هوندا سيفيك"، "تويوتا ترسل وكامري"، "نيسان ساني"، "كيا بوب"، "داتسون"، و"مازدا"، من عدة مناطق منها: طريق الجديدة، مار الياس، الأشرفية، الزلقا، الجديدة، الرويسات، وأنطلياس، وبيعها للثاني الذي يملك الكاراج في محلة البساتين، وأن آخر عملية نفّذها بتاريخ 7-10-2022 وهي سرقة الفان نوع "تويوتا" الذي تم ضبطه".

كما اعترف الثاني, "بما نسب إليه لجهة شراء أكثر من /20/ سيارة مسروقة من الأول وشريكه مقابل مبالغ مالية تتراوح بين /3/ و/8/ ملايين ليرة لبنانية للسيارة الواحدة، وبفرطها بمساعدة الثالث والرابع وببيعها قطع كسر، وأن كافة اللوحات والمستندات التي ضبطت في الكاراج عائدة لسيارات مسروقة قام بفرطها وبيع قطعها. بالتحقيق مع الأخيرين، اعترفا بما نسب اليهما".

ووفق البيان, "أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout