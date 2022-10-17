البزري: لن نحصل على لقاحات "الكوليرا" إلا إذا تفشت

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أكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب عبدالرحمن البزري ضرورة "تأمين مياه صالحة للاستخدام وصيانة البنية التحتية في أماكن تواجد النازحيين السوريين والمخيمات للحد من انتشار "الكوليرا"".

ولفت البزري في حديث إذاعي إلى أن ""الكوليرا" لا تنتقل بالهواء أو بالملامسة بل هي تنتقل بالمواد الغذائية أو المياه التي تكون ملوثة"، مضيفًا أن "الخطر الأكبر هو على الأولاد في المدارس الرسمية بسبب الحمامات المشتركة وفي معظم المدارس ليس هناك مياه كافية".

وأشار إلى أن "منظمة الصحة العالمية تعترف بـ 4 أو 5 لقاحات ضد "الكوليرا"، ولكن المشكلة هي انتاجها ومعظم اللقاحات مطلوبة للدول الفقيرة".

وذكر البزري أن "الحكومة اللبنانية تسعى للحصول على اللقاحات، ولكن لا اعتقد اننا سنحصل عليها قريبا الا اذا تفشت".