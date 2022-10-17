قداس احتفالي بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين‎‎ للتيار في لندن

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أقام التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة-لندن قداساً احتفالياً بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين في كنيسة سيدة لبنان بحضور المستشار مروان فرنسيس ممثلًا سعادة سفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى ومنسق التيار في المملكة المتحدة السيد أمين الخوري ممثلاً رئيس حزب التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والسيد حسين خليل مسؤول حركة أمل في المملكة مع أعضاء التيار ومشاركة ابناء الجالية.

ترأس القداس رئيس الرسالة المارونية الأب فادي كميد يعاونه الأب أنطوان الأشقر وتمحورت عظته عن معاني الشهادة في سبيل الحرية والسيادة والاستقلال والصلاة للشهداء والمفقودين والاحياء من العسكريين وكان لقاء في باحة الكنيسة مع الجالية تخللها إلقاء النشيد الوطني اللبناني مع رفع أعلام لبنان والجيش اللبناني وبعدها غداء لاعضاء التيار في مطعم بالميرا اللبناني.