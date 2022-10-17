قداس الهي للتيار في السويد بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين

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أقام التيار الوطني الحر في السويد قداسا الهيا بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين في كنيسة مار مارون في استوكهولم. ترأس القداس الإلهي كاهن الرعية الأب إدريس.

حضر القداس أعضاء التيار من جميع محافظات السويد ولفيف من الأهل والأصدقاء.

في ختام القداس القى منسق التيار في السويد السيد طوني نصر كلمة في المناسبة، حيا فيها شهداء ١٣ تشرين وكل شهداء لبنان، كما واعتبر ان التيار يخوض في كل يوم ١٣ تشرين جديدة بوجه ميليشيات الحرب الذين يمثلون المنظومة في الوقت الحاضر، ومتحالفين مع أصحاب المال والمصارف ومساعدة غير مسبوقة من إعلام مرتشي لا شرف لديه ولا أخلاق. واعتبر أنه ككل مرة نخوض فيها معركة تكون الحرب علينا كبيرة جدا وقاسية ولكن ننتصر، وسننتصر بقوة أيماننا وبالأسس القوية التي وضعها شهداؤنا الأبرار. وختم منسق التيار بأن اول بوادر الانتصار هو توقيع ورقة الحدود البحرية، وهذا انتصار لكل لبنان.