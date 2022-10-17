خاص- المنظومة تتلاعب بسعر الصرف.. مصرف لبنان يجفّف الدولار!

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خاص - لم يكن تفصيلا أن يقابِل سعر صرف الدولار الإنفراج الناتج من الإتفاق الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل بمزيد من الإرتفاع، خلافا لمنطق الأمور ومجرياتها. إذ كان من المفترض أن تُترجم السوق الموازية الإعلان عن الإتفاق ببعض من التراجع في سعر الصرف، وهو استجابة تلقائية لأي إنفراج سياسي. لكن حصل العكس وتخطى الدولار الـ٤٠ ألف ليرة.

في المعلومات التي تجمّعت لدى tayyar.org أن مصرف لبنان ضخّ في الأيام الـ١٥ الأخيرة من أيلول ما مجموعه ١٣ تريليون ليرة، استخدمها لامتصاص نحو ٣٥٠ مليون دولار من السوق الموازية. وأدى هذا الإجراء المستغرب في هذا التوقيت الى تجفيف السوق من الدولار الورقي، واستطرادا الى زيادة الطلب عليه، مما أدى الى رفعه الى ما يتجاوز الـ٤٠ ألفا للدولار الواحد.

ولا يخفى أن لهذا الإجراء الذي اتخذه مصرف لبنان بعدا سياسيا واضحا، سبق أن استخدمه مرات كثيرة. وهو يوظّف إطباقه على السوق الموازية، رفعا أو خفضا، على هوى المنظومة السياسية - المالية ومصالحها، وفي سياق التخريب السياسي والإقتصادي، ومن ضمن الحمائية المتبادلة بين ضلعيّ تلك المنطومة.