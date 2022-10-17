هيئة كولكو وندسور في التيار احيت الذكرى السنوية لشهداء ١٣ تشرين

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أحيت هيئة كولكو وندسور في التيار الوطني الحر الذكرى السنوية لشهداء ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠ من عسكريين ومدنين ورهبان والذين سقطوا اثرى الاجتياح السوري وعملائه للمناطق الحرة .

ترأس الذبيحة الالهية الأب نهرا سيف رئيس دير وكنيسة مار شربل المارونية وندسور يعاونه الاب شربل سمعان .وكانت للأب سيف عظة في المناسبة عن الشهادة وبخاصة شهداء الجيش اللبناني .

شارك في القداس الى جانب منسقة هيئة كولكو -وندسور السيدة دومينيك الدويهي والتي مثلت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ، نائب المنسق العام لكولكو كندا السيد فواز بادور ،المسؤول الاداري في الهيئة السيد إيلي سابا وأعضاء هيئة وندسور وحشد من المناصرين وأبناء الرعية .بعد الذبيحة الالهية انتقل الجميع الى صالة الكنيسة ،شكرت خلالها منسقة وندسور الحضور على مشاركتهم كما أثنت فيها على قدسية هذه الذكرى وإحيائها لما لشهدائنا حق وفضل علينا لما ننعم به اليوم ووطننا الحبيب لبنان .