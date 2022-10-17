لقاء حوراي لهيئة كولكو-اوتاوا مع النائب شربل مارون

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أقامت هيئة كولكو-اوتاوا لقاء حورايا عبر زوم مع النائب شربل مارون، عن البقاع الغربي.

و قد ترأس النقاش منسق اوتاوا السيد طوني عون و مسؤولة الاعلام السيدة دورين صليبا.

و لقد كان هناك حضور ملفت من المناصرين و المنتسبين يتقدمهم نائب المنسق العام السيد فواز بادور و منسق هيئة مونتريال السيد انطوان مناسا و منسقة وندزور السيدة دومنيك الدويهي و مسؤولة لجنة شؤون المرأة في كولكو -كندا السيدة نينا عنيد عارج و عدد من المسؤولين في كولكو-كندا.

و لقد اتسم اللقاء بالجرأة المعهودة لدى سعادة النائب حيث لم يتوان عن تسمية الأمور كما هي، كما زودنا بتفاصيل كانت غير مدركة لنا بالنسبة لموضوع الانفجار، للتحقيق القضائي، للالاعيب و العراقيل المفتعلة لتبطيئ مجريات التحقيق او حتى لطمس الحقائق.

كما تكلم عن الإنجاز التاريخي المتمثل بالترسيم و بملف استخراج الغاز و النفط و عن اهمية دور وزراء التيار الذين تعاقبوا على ملف الطاقة و الذين وضعوا حجر الأثاث ليصل لبنان الى ما وصل اليه الآن من اتفاق، حيث رضخ الغرب لمطالب لبنان دون التنازل عن شبر من السيادة.

كما تحدث عن المهرجان السياحي الذي أقيم في بحيرة القرعون لإحياء المنطقة و إعادة اعمارها.

كما و في جعبته مشاريع انمائية أخرى كمشكلة الصرف الصحي في بحيرة القرعون.

في نهاية اللقاء، شكر منسق اوتاوا السيد طوني عون سعادة النائب على الوقت الذي خصصه للقاء اهل اوتاوا و على المعلومات الثمينة التي شاركنا بها.