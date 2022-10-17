قداس للتيار في أكرا - غانا على نيّة شهداء ١٣ تشرين

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أقام التيار الوطني الحر في أكرا - غانا في أفريقيا قطاع الإنتشار قداساً في كنيسة مار مارون - غانا ، عن نيّة شهداء ١٣ تشرين في الجيش اللبناني بحضور منسّق التيار في غانا السيد جيسكار شريم وعقيلته ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وجميع أعضاء هيئة التنسيق: دانيال حالاجيان، طوني ناصيف، نيكولا هاشم، شارل أبي راشد، رجا جبّور وباتريك معتوق وعدد من أبناء الجالية اللبنانية في غانا.

ترأس القداس الكاهن غابي الحداد، كاعن رعيّة مار مارون في أكرا - غانا.

صلّى الجميع عن نيّة شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ من شهداء الجيش اللبناني الذين قدّموا حياتهم ليحيا لبنان.

تركّزت نوايا المشاركين في القدّاس عن الجيش اللبناني وشهدائه ولبنان