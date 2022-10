الجمعيّة الثّقافيّة اللّبنانيّة في مالي تحيي ذكرى شهداء ١٣ تشرين ١٩٩٠

A + A -

ككلِّ عام، وكما هو الحال في لبنان وجميع أنحاء العالم، نظّمَت الجمعيّة الثّقافيّة اللّبنانيّة قدّاساً في الكنيسة الكائنة في مركز الأب ميشال باماكو وذلك لإحياء ذكرى شهداء الجيش اللّبناني، الصّليب الأحمر والمدنيّين الذّين سقطوا في ساحات الشّرف، والذّين اختفوا بتاريخ ١٣ تشرين ١٩٩٠، بدفاعهم عن الوطن، أي الذّين أسّسوا لبناء مستقبل للأمّة.

كما تمَّ تكريس الخبز وتوزيعه عقب مراسم تكريم الشّهداء.

l’Association Culturelle Libanaise du Mali (ACLM) commémore les martyrs du 13 octobre 1990

Comme chaque année, et comme au Liban et partout dans le monde, l’ACLM a organisé une messe à l’église du Centre Père Michel Bamako pour commémorer les martyrs de l'armée libanaise, de La Croix rouge et des civils tombés sur les champs d'honneur, ou disparus le 13 Octobre 1990, en défendant la patrie, et constituant ainsi les fondations pour construire l'avenir de la nation.

La consécration et la distribution du pain a suivi la cérémonie en honneurs des martyrs.