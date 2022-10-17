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أسرار الصحف ليوم الأثنين 17 تشرين الأول 2022

17
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال خبير مالي إن الدولار فقد 40% من حجم التداول الذي كان يحظى به عام 2020 عالمياً نصفها تقريباً بسبب الركود، والنصف الثاني بسبب اعتماد تجارة الطاقة والتبادلات بين دول كبرى لعملات أخرى. وهذا يعني أن العقوبات تحوّلت الى أداة لعزل الدولار عن الأسواق.

 

كواليس

قال مرجع سياسي بارز إن سمير جعجع ووليد جنبلاط لا يستطيعان البقاء في معسكر رئاسيّ واحد، لأن الرئيس يجب أن ينتمي لإحدى جبهتي العداء لسلاح حزب الله او اعتباره ضرورة يجب بحث إطارها على طاولة الحوار. وطالما هما معاً فهذا يعني أن المعركة الرئاسية لم تبدأ بعد.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ البنك الدولي تحفّظ على استخدامات التعرفة الجديدة والمستحدثة لكهرباء لبنان والتي تظهر في المحاسبة التحليلية أنّ أكثر من 8 سنتات على كل كيلوواط ستخصص لمقدمي الخدمات المتعاقدين مع مؤسسة كهرباء لبنان.

 

تشيع أوساط سياسية أجواء ايجابية في سوق القطع لتخفيض سعر الصرف في السوق الموازية في محاولة منها للاستفادة من حركة السوق سياسياً ونقدياً.

 

تبيّن أنّ حزباً عتيقاً معارضاً استبعد عن طاولة حوار ترعاها سفارة دولة غربية لأسباب غير واضحة.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
وعدت وزيرة الخارجية الفرنسية مسؤول بارز ببذل كل الجهود الممكنة مع واشنطن لتذليل عقبات إنتخاب رئيس الجمهورية وذلك في أقرب فترة ممكنة بعد الشغور الرئاسي!


لغز
تردد أن رئيس تيار سياسي من المنظومة الحاكمة يُفاوض وزير سابق ورد إسمه في لائحة مرشحي النواب التغييريين لرئاسة الجمهورية!

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