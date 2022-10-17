هوكشتاين يَعِد بالكهرباء 24 على 24

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كان لافتًا تصريح الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود عاموس هوكشتاين الذي قال في تصريح تلفزيوني انه «عند استخراج الغاز الطبيعي سنتأكد من أن يحظى لبنان بـ 24 ساعة تغذية كهربائية قبل كل شيء والأمر سيتم بشكل سريع، وأعتقد أن اللبنانيين يستحقون دولة تعمل لمصلحة مواطنيها».

هذا التصريح أثار ردّات فعل كثيرة حيث اعتبر البعض (خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي) أن اللبنانيين شبعوا وعودًا، في حين اعتبر البعض الآخر ان الولايات المتحدة الأميركية تستطيع التحكّم بالملف الكهربائي بحكم قدرتها على إعطاء wavers لاستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وقدرتها على التأثير في قرار البنك الدولي من ناحية التمويل. وبالتالي يرى هؤلاء أن هذا التصريح يجب أن يؤخذ على محمل الجد، خصوصًا أن الحضور الأميركي في الشرق الأوسط عاد بزخم قوي مع الإنشغالات العديدة لروسيا في حربها على أوكرانيا، وهو لن يُخلي الساحة بشكل شبه كامل للأميركيين.