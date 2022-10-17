الأخبار: العلاقة بين بكركي وباسيل

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الأخبار: يؤكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن تجربة التنسيق في المواقف مع البطريركية المارونية كانت إيجابية جداً، ويفترض أن يتطور تنسيق الموقف بين التيار وبكركي في ما يخصّ الاستحقاق الرئاسي.

فيما نقل زوار بكركي أن البطريرك بشارة الراعي عاد بعد الانتخابات النيابية للتعامل مع التيار الوطني بحجم تمثيله الحقيقي، وقد عبّر مرات كثيرة عن انزعاجه من الحملة الشخصية على الرئيس ميشال عون من قبل خصومه.

ونقل الزوار أن البطريرك أقرب الى حصول توافق مسيحي ووطني حول رئاسة الجمهورية في موقف مقارب لموقف باسيل.