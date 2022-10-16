هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر: تلاسن بين حاجز للاجهزة الامنية متواجد في المنطقة وموكب جنازة ايدي كرنافيليان الذي اصر على مخالفة تعليمات القوى الأمنية متعمدا القيام بحركات استفزازية

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صدر عن هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر، ردا على ما جاء في بيان القوات اللبنانية، وتوضيحا لاشكال ميرنا الشالوحي أن اصل المشكلة هو تلاسن بين حاجز للاجهزة الامنية متواجد في المنطقة وموكب جنازة ايدي كرنافيليان الذي اصر على مخالفة تعليمات القوى الأمنية والمرور في الشارع الذي يقع فيه المركز الرئيسي للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي متعمدا القيام بحركات استفزازية، وليس عناصر من المركز الرئيسي للتيار الوطني الحر كما ادعى بيان القوات.

ونستغرب هذه الضجة الإعلامية حول ما جرى، علما ان القوات بافتعالها المشكلة انتهكت حرمة الموت الذي يجله التيار الوطني الحر خصوصا واننا لا زلنا نستذكر شهداء ١٣ تشرين .

امام هذا كله، يضع التيار الوطني الحر هذا كله بعهدة الاجهزة الامنية لكشف حقيقة الحادثة وإظهار مكر البعض الذي يستغل الموت لافتعال المشاكل.