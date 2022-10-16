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خاصّ- هذه هي آخر أجواء عملية تشكيل الحكومة

16
OCTOBER
2022
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لفتت مصادر معنية بعملية تشكيل الحكومة للـtayyar.org الى أن الملف الحكومي لا يزال يُطبخ على نار هادئة جدّاً خصوصاً أن هناك ملفات داهمة أخذت حيّزاً واسعاً من الاهتمام في الأسابيع القليلة الماضية، مشيرة الى أن هناك بعض الركود أيضاً بسبب المطالب لدى مختلف الأفرقاء التي لا تزال نوعاً ما بعيدة المنال.

في هذا الوقت لفتت مصادر مطلعة أجواء القصر الجمهوري لموقعنا الى أن رئيس البلاد يضع على سلّم الملفات التي هي بحاجة لمتابعة اليوم، ملف انتخاب رئيس جديد في الدرجة الأولى مع أن الاتصالات الحكومية لم تنقطع لكن في الوقت ذاته، تقول المصادر، ما من نتائج عملية على الأرض.

في هذا الوقت أكدت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي لموقعنا أنه من الممكن أن يكون هناك محاولة في الأسبوع المقبل لكنها لم تخفِ تشاؤمها في هذا الاطار لناحية أن العراقيل لا تزال هي هي خصوصاً وسط مطالبة عدد كبير من  الأفرقاء بتغيير وزراء موجودين في الحكومة الأمر الذي يتطلب مجهوداً كبيراً والوقت ليست لمصلحتنا، وختمت مصادر الرئيس ميقاتي بالقول:"على الجميع التعاون".

في هذا الوقت اكتفت مصادر التيار الوطني الحر بالتعليق على السؤال بأن ما قاله رئيس التيار في كلمته بالأمس هو البوصلة في هذا السياق.

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