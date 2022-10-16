أما وقد تحقق انجاز الترسيم البحري...

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اما وقد تحقق انجاز الترسيم البحري، وفي انتظار وضع اللمسات الاخيرة خلال ايام، قبل بدء عملية التنقيب، وفي وقت يترقب اللبنانيون الاجراءات التي ستتخذ منعا لسرقة ثروة النفط والغاز كما نهبت سائر ثروات لبنان، تقدم الاستحقاق الرئاسي الى المرتبة الاولى على سلم الاولويات اللبنانية، انطلاقا من معطيات خمسة:

المعطى الاول، عدم امتلاك اي كتلة او تحالف كتل حتى الآن، القدرة لا على تأمين نصاب الثلثين المطلوب لانعقاد اي جلسة رئاسية، ولا على حشد النصف زائدا واحدا من اصوات النواب لأي مرشح.

المعطى الثاني، عدم وضوح الرؤية الرئاسية داخل كل فريق من الفريقين الكبيرين في مجلس النواب، هذا اذا صنفناهما كذلك. فلا تفاهم بعد بين التيار الوطني الحر وثنائي حزب الله-حركة أمل على مرشح، ولا بين احزاب القوات والكتائب والاشتراكي والنواب الثلاثة عشر على اسم مرشح.

المعطى الثالث، اصرار البعض على طرح شعارات التحدي غير الواقعية، على وقع رفض مطلق للحوار او اللقاء، خصوصا على المستوى المسيحي، للبحث في الاستحقاق الرئاسي.

المعطى الرابع، عدم بروز مرشحين جديين معلنين، فيما من الواضح ان الاسماء المطروحة حتى الآن لا تعدو كونها تمريرا للوقت في انتظار التفاهمات الكبرى.

المعطى الخامس، غموض الرؤية الاقليمية والدولية المحيطة بلبنان، في موازاة اخبار متناثرة عن مساع دولية لجمع اللبنانيين، الذين يمكن لهم اصلا ان يجتمعوا ويقرروا مستقبلهم بارادتهم الحرة، لولا تمسك بعض الافرقاء في الداخل بادارة الاذن الصماء نحو الدعوات المحلية للتفاهم، والرهان على وشوشات خارجية لم تأت بعد لتبني على الشيء مقتضاه.

وفي موازاة الانسداد الرئاسي الواضح الذي ينذر بالفراغ، تعنت غريب عجيب على خط تشكيل الحكومة الجديدة، وامعان في ضرب الدستور والميثاق ووحدة المعايير، ودفع بالبلاد نحو مجهول جديد في حال وقع محظور الشغور، ولم يبق في السلطة الا حكومة تصريف اعمال لا تستطيع تسلم صلاحيات الرئيس ولا بأي شكل من الاشكال.