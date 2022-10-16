living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ملف الغاز... موقف مصري "حاسم" بشأن مساعدة لبنان

16
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التقى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض على هامش مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه وزير الموارد المائية والري في مصر الدكتور هاني سويلم بحضور السفير علي الحلبي ومدراء مؤسسات المياه التابعة لوزارة الطاقة والمياه واعضاء الفريق المسؤول عن الموارد المائية في الوزارتين.

وبعد أن قدم الوزير فياض لنظيره أعضاء الوفد المرافق وشرح طريقة عمل قطاع المياه في لبنان تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المنبثقة عن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين عبر إجراء سلسلة اجتماعات حضورية وافتراضية بغية البدء بتبادل الخبرات خاصةً في مجال معالجة الصرف الصحي وفي قطاع الري واعادة تدوير مياه الري الذي لمصر باع طويل فيه.

وتطرق البحث أيضا كون الوزير فياض رئيساً لمجلس الوزراء العرب للمياه لهذه السنة الى أهمية وحدة الصف العربي في الموقف الى جانب مصر بالنسبة الى موضوع سد النهضة مع ضرورة ايجاد حل واتفاقية نهائية مع اثيوبيا برعاية دولية مع كل المعنيين تؤمن تقاسماً عادلاً للمياه وعدم إجحاف بحق دولة مصر الشقيقة. 

كما نوّه الوزير فياض خلال الاجتماع بالدور الذي تلعبه مصر في كافة الأطر والقطاعات للوقوف الى جانب لبنان وجهوزيتها في موضوع ملف الغاز المصري ونقله الى لبنان عبر سوريا والأردن والذي لم يتم بعد من جرّاء تأخر التمويل من قبل البنك الدولي والاعفاءات من قانون قيصر مع العلم أن الجانب المصري بجهوزية تامة.

كما تم التطرق الى موضوع الكهرباء واستعداد مصر للمساعدة حيث سيتم البحث في هذا الموضوع في اجتماع سيعقد لاحقاً مع وزير الكهرباء.

وكان الوزير فياض قد شارك ونظرائه في افتتاح المعرض المرافق لأسبوع القاهرة للمياه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout