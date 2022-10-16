خروق بحرية إسرائيلية مقابل رأس الناقورة

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، بيان جاء فيه: "بتاريخ 15 /10 /2022 الساعة 15.00 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، ولمسافة حوالى 333 مترا ولمدة 10 دقائق. وما بين الساعة 15.55 والساعة 16.00، خرق زورق معاد مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 370 مترا".



وأضاف، "ما بين الساعة 17.13 والساعة 18.09، خرق زورق معاد مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 203 أمتار. وما بين الساعة 17.18 والساعة 17.43، خرق زورق معاد مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 481 مترا".



ووفق البيان، "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

وفي بيان آخر، أعلنت قيادة الجيش أنّه "بتاريخ 16 /10 /2022، أوقفت قوة من الجيش في بلدة كترمايا - الشوف ‏المواطنين (أ.د.) و‏‏(ه.د.) و(م.د.) لإقدامهم على إطلاق النار أثناء زفاف أحد ‏مواطني البلدة بتاريخ 15 /10 /2022. ضُبِطت في حوزتهم كمية من الأسلحة الحربية والذخيرة".

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ووفق البيان، "سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".‏