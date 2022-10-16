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"حائز على عدة أوسمة"... قيادة الجيش تنعى فقيدها

16
OCTOBER
2022
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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد علاء الدين علي شريتح، الذي توفى أمس، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 10 /1 /1962 الدوسه – عكار.

تطوع في الجيش بتاريخ 11 /1 /1984، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1986، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 27 /1 /2012.

حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل.

متأهل وله /4/ أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ 16/10/2022 عقب صلاة الظهر في مسجد بلدة الدوسة ــــ عكار.

تقبل التعازي للرجال ثلاثة أيام ابتداء من الساعة 9.00 وحتى صلاة الظهر، ومن صلاة العصر حتى صلاة العشاء في قاعة البلدية جانب المعهد الفني للبلدة المذكورة".

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